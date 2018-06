Statsansatte lægger pausestrid i graven med stort ja til forlig

Blandt de afgivne stemmer hos de statsansattes organisationer sagde 92 procent ja til overenskomstforlig.

Statsansatte stemmer stort ja til overenskomstforlig. Det oplyser CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og OAO (Offentligt Ansattes Organisationer).

Blandt de afgivne stemmer hos de statsansatte i OAO sagde 92 procent ja til det generelle forlig på statens område, som topforhandler for de statsansatte Flemming Vinther indgik i slutningen af april.

Stemmeprocenten blandt medlemmerne landede på 60 procent.

Forliget faldt på plads efter en længere strid om især sikring af betalt spisepause, som var en af de helt store knaster mellem parterne ved forhandlingsbordet.

Flemming Vinther er tilfreds.

- Jeg er rigtig glad for, at medlemmerne så klart har tilkendegivet, at de er tilfredse med det resultat, vi er kommet i hus med, siger han i en meddelelse.

- Jeg tror, at det har været vigtigt for medlemmerne, at vi får forbedret reallønnen, at lønudviklingen kommer til at matche den private, og at vi har fået sikret spisepausen, siger han.

Resultatet betyder samlet forbedringer på 8,1 procent i staten over de tre år, som overenskomstperioden varer.

/ritzau/