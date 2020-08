Stigende udgifter fører til underskud hos Vestas

Trods en stigende omsætning taber Vestas penge i andet kvartal. Det skyldes større udgifter, viser regnskab.

Øgede udgifter har i andet kvartal givet et underskud for Vestas, selv om der er blevet solgt mere for den danske vindmølleproducent.

Det fremgår af Vestas' halvårsregnskab.

I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på cirka 26,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 67 procent i forhold til andet kvartal sidste år.

Den større omsætning har dog ikke været nok til at give overskud for Vestas, da udgifterne ligeledes er blevet større.

I regnskabet forklarer Vestas selv, at udgifterne har været stigende på grund af visse garantier.

Også logistiske udfordringer og flaskehalse i forsyningskæden, der har været forstærket af coronasituationen, har givet større udgifter.

Samlet har det i andet kvartal givet Vestas et underskud på cirka 37 millioner kroner.

/ritzau/