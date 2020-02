Storbank skal spare penge: Op mod 35.000 kan blive fyret

HSBC kan blive nødt til at sige farvel til omkring 15 procent af medarbejderne. Det skal frigøre ressourcer.

For at spare penge kan storbanken HSBC over de næste tre år blive nødt til at fyre op mod 35.000 ansatte.

Det fortæller bankens midlertidige administrerende direktør, Noel Quinn, ifølge erhvervsmediet Bloomberg News.

De 35.000 medarbejdere svarer til omkring 15 procent af den samlede stab hos HSBC, der er en af verdens største banker.

Ifølge HSBC's hjemmeside er banken til stede i 64 forskellige lande og har mere end 40 millioner kunder inden for diverse kundesegmenter.

De varslede fyringer kommer, efter at HSBC har offentliggjort sit regnskab for det fjerde kvartal af 2019 og derved hele året.

I regnskabet varsler banken blandt andet omkostningsbesparelser på 4,5 milliarder dollar, svarende til cirka 31 milliarder kroner.

Besparelserne skal ifølge banken findes i de dele af den samlede forretning, der ikke gør det lige så godt som andre. Det skal give bedre vilkår for at løfte de dele af forretningen, der rent faktisk udvikler sig positivt.

HSBC's behov for at skære i omkostningerne sker efter et år, hvor banken fik et overskud før skat på 13,3 milliarder dollar, eller cirka 93 milliarder kroner. Det var et fald på 33 procent i forhold til året før.

Justeret for valutaudsving og væsentlige engangsposter lød overskuddet før skat til gengæld på 22,2 milliarder dollar, eller cirka 153 milliarder kroner. Det var fem procent højere end året før.

Udbruddet af det potentielt dødelige coronavirus i Kina skaber imidlertid usikkerhed omkring de økonomiske udsigter for 2020, skriver HSBC i regnskabet.

For at værne ekstra meget om pengene vælger banken at suspendere sin årlige udbyttebetaling til aktionærerne i både 2020 og 2021.

Det bliver ikke taget godt imod af investorerne i aktiemarkedet, som sender HSBC's aktie på Hongkong-børsen ned med lidt over to procent.

/ritzau/