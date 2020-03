Store butikskæder beder om lavere husleje under coronakrise

Jysk og Synoptik beder om lavere husleje, mens Bestseller, Matas og Lagkagehuset vil have pause i huslejen.

En række store butikskæder som Jysk og Synoptik har krævet, at deres udlejere sætter huslejen ned som følge af coronavirusset, der har presset omsætningen i bund.

Det skriver flere medier - herunder Avisen Danmark og Børsen.

Hos Jysk, der har 107 butikker i Danmark, er holdningen, at alle - både lejere og udlejere - skal betale en del af regningen.

- Alle må være interesserede i, at når situationen på et eller andet tidspunkt normaliseres, så er både udlejer og lejer tilbage, siger Rune Jungberg Pedersen, der er kommunikationschef hos Jysk, til Børsen.

Andre kæder har bedt om få henstand med betalingen af husleje.

Tidligere i denne uge varslede tøjkoncernen Bestseller, at den ikke vil betale husleje for april. Lagkagehuset er kommet med en lignende melding.

Hos Matas har man bedt alle sine udlejere i de 270 butikker rundt i landet om henstand med huslejen i tre måneder. Det skriver Børsen.

Jysk og Synoptik har ifølge Avisen Danmark henvist til en paragraf i erhvervslejeloven.

Den handler om, at lejeren kan kræve nedslag, hvis det offentlige af sundhedsmæssige årsager nedlægger et forbud, der begrænser brugen af lejemålet.

Hos foreningen Danske Udlejere mener formand Keld Kristensen ikke, at den bestemmelse kan bruges.

Han mener, at det som udgangspunkt ikke bør være udlejernes risiko, at staten udsteder et påbud.

- Man skal selvfølgelig behandle sine lejere ordentligt i denne situation, og vi skal løfte i flok.

- Derfor skal man forsøge at gå ind i en konstruktiv dialog og finde en løsning, der tager hensyn til lejers konkrete økonomiske situation og tilgodeser begge parter, siger Keld Frederiksen til Avisen Danmark.

Hos ATP Ejendomme, som er et landets største ejendomsselskaber, har man valgt at givet henstand med husleje til mange butikker. Det oplyser ATP til DR.

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke, hvor virksomheder, som lider hårdt under coronakrisen, kan få dækket faste udgifter - herunder husleje. Der er dog ikke åbnet for ansøgninger endnu.

I pakken er der lagt op til fuld dækning, hvis man har påbud om at lukke.

For andre virksomheder skal omsætningen være faldet mindst 40 procent for at kunne få dækning. Det vil i de tilfælde kun være en delvis kompensation.

/ritzau/