Store danske virksomheder ændrer rejsebudget efter coronakrise

Møder over skærmen kan i mange tilfælde erstatte fysiske møder. Selskaber kan derfor spare, skriver Børsen.

Flere store virksomheder regner med at kunne skære betydeligt i deres rejsebudgetter i fremtiden.

Det skriver Børsen onsdag.

Under coronakrisen har det nemlig vist sig, at møder over skærmen i mange tilfælde kan erstatte rejserne, og derfor ser mange virksomheder nu en mulighed for at ændre rejsebudgetterne og skære i antallet af rejser.

Danfoss forventer eksempelvis at kunne spare 20-25 procent af virksomhedens rejsebudget, der i øjeblikket lyder på 134 millioner kroner.

- Jeg er jo mange gange stået op for at flyve til Zürich og have et møde dernede i løbet af dagen for at flyve hjem om aftenen. Det kommer jeg ikke til at gøre fremadrettet. Det tager jeg på video, siger Novo Nordisks topchef, Lars Fruergaard, til Børsen.

Avisen har i alt spurgt ti af de største virksomheder i Danmark, herunder Mærsk og Coloplast.

Alle svarer ifølge avisen, at de har betydelige overvejelser om, hvorvidt der kan skrues ned for forretningsrejsebudgetterne fremover.

Hos konsulentvirksomheden Deloitte Nordic regner man med at kunne skære 30 procent af rejsebudgettet i fremtiden.

Anders Dons, der er administrerende direktør for Deloitte Nordic, anerkender, at coronakrisen og den medfølgende lukning af samfundet har fået virksomheden til at indse, at andre mødeformer "sagtens kan lade sig gøre".

Novo Nordisks Lars Fruergaard understreger dog også over for Børsen, at online-møder kun fungerer effektivt, når man i forvejen kender mødedeltagerne.

Mange møder kræver altså fortsat fysisk tilstedeværelse, lyder det.

/ritzau/