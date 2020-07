Milliardstore nedskrivninger giver lavere overskud hos Nordea

Nordea har i andet kvartal forberedt sig på større fremtidige tab på lån. Det skyldes økonomisk usikkerhed.

Nordea har i andet kvartal lavet store nedskrivninger på lån, som er penge, banken ikke regner med at få tilbage.

Det har været med til at presse indtjeningen hos den nordiske bankkoncern. Det viser halvårsregnskabet fra Nordea.

I andet kvartal har Nordea nedskrevet for 5,2 milliarder kroner. Det er markant mere end de 450 millioner kroner, som nedskrivningerne lød på i andet kvartal sidste år.

Nordeas administrerende direktør, Frank Vang-Jensen, forklarer, at der har været brug for at foretage store nedskrivninger på grund af den økonomiske usikkerhed i øjeblikket.

- Alt i alt anser vi denne proaktive tilgang for at være forsigtig og passende givet den aktuelle økonomiske usikkerhed, siger han i en skriftlig kommentar.

De milliardstore nedskrivninger hænger ifølge Mikkel Emil Jensen, analytiker i Sydbank, primært sammen med coronakrisen.

- Det har blandt andet at gøre med de sektorer, som har det sværest. Det vil sige restaurantbranchen, hotelbranchen og underholdningsbranchen.

- Men det drejer sig også om olie og offshore, hvor en lav oliepris har presset den sektor.

- Det skyldes alt sammen coronavirusset, så der er ingen tvivl om, at corona har sat sit aftryk i det her regnskab fra Nordea, siger Mikkel Emil Jensen.

De større nedskrivninger har været med til at sende Nordeas overskud ned på 1,8 milliarder kroner i andet kvartal.

Det er en del lavere end de knapt 5,1 milliarder kroner, der blev tjent i samme kvartal sidste år.

Nordea fortæller i regnskabet ikke, hvad banken forventer af overskud for hele 2020.

Til gengæld bliver det fortalt, at banken regner med samlede nedskrivninger for året på under 7,4 milliarder kroner.

Det er positivt, da nedskrivningerne for den første halvdel af 2020 allerede er endt på cirka 6,3 milliarder kroner.

- I og med at de i første halvår har nedskrevet langt størstedelen af beløbet, er der udsigt til, at de i andet halvår ikke skal nedskrive nævneværdigt på grund af corona, siger Mikkel Emil Jensen.

- Så selv om det fortsat er forbundet med en vis usikkerhed, så er der meget, der tyder på, at Nordea har fundet ud af, at der er gode udsigter, i forhold til at behovet for nedskrivninger ikke er så stort i andet halvår.

/ritzau/