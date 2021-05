Streamingfusion til 263 milliarder skal udfordre Netflix

HBO's ejer har valgt at forene sit underholdningsunivers med indholdstjeneste, der inkluderer Eurosport.

Streamingtjenesten HBO vil i fremtiden blive en del af samme selskab som tv-kanalerne Eurosport og Animal Planet.

Det er en kendsgerning, efter at telekommunikationsselskabet AT har valgt at forene sit underholdningsunivers Warner Bros. med Discoverys egen indholdstjeneste.

Fusionen sker i et forsøg på at konkurrere med streaminggiganterne Netflix og Walt Disney, der oplever høj tilslutning fra betalende brugere.

Netlix har i skrivende stund 208 millioner betalende brugere, mens Disney+, der hører under Walt Disney, har 104 millioner, som de har formået at tiltrække på blot halvandet år.

Til sammenligning har HBO 61 millioner betalende brugere.

Den samlede handel har ifølge selskaberne en værdi på 263 milliarder kroner.

AT's administrerende direktør, John Stankey, siger i forbindelse med offentliggørelsen, at mulighederne for streaming udvikler sig hurtigt i disse tider.

- For at holde trit og opretholde en ledende position kræves flere ting: Global skala, adgang til kapital og en bred vifte af indhold i høj kvalitet, lyder det fra direktøren ifølge Reuters.

Financial Times skriver, at strukturen i fusionen fortsat er ukendt, men at AT forventes at komme til at kontrollere mest af de sammenbragte aktiver.

AT's markedsværdi er i underkanten af det tidobbelte af Discoverys.

Fusionen har før været på tale mellem de to selskabers topchefer.

Man ville opkræve kunderne 8 dollar i måneden, men da Disney pludselig annoncerede sin egen streamingstjeneste, der kun skulle koste forbrugerne 7 dollar hver måneden, valgte man at skrinlægge planerne - indtil nu.

Aftalen er blevet godkendt af bestyrelserne i begge selskaber, men den endelige handel forventes først at være endeligt på plads i midten af 2022.

Om det kommer til at betyde noget for de danske HBO Nordic-kunder vides ikke på nuværende tidspunkt.

/ritzau/