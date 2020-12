Aktører: Lyntest-forsøg skal sikre festivaler og fodbold

Et nyt studie skal undersøge, om lyntest inden store arrangementer kan mindske coronasmitten.

Kan en hurtigtest for covid-19 inden fodboldkampen eller koncerten reducere coronasmitten til arrangementet?

Det skal et nyt studie forsøge at svare på. Det oplyser flere aktører fra oplevelsesindustrien i en pressemeddelelse.

Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live, tror på, at der er fundet en gangbar model til de store arrangementer.

Dansk Live står sammen med Divisionsforeningen bag forsøget, der meget gerne skal sikre, at der kan afholdes festivaler og koncerter i 2021.

- Vi håber, at man fastholder den tilgang, hvor der også bruges hurtigtest i det offentlige testsystem.

- Så når sommeren kommer, og festivalerne løber af stablen, kan man blive testet og deltage, hvis man er testet negativ i det offentlige testsystem, siger Esben Marcher.

I studiets første del, der starter i det nye år, vil grupper af tilskuere til en række superligakampe i fodbold inden kampene blive testet for covid-19.

Det sker både ved en lyntest og en pcr-test, som bruges i sundhedsvæsenet. Viser lyntesten, man er smittet, vil man ikke kunne komme ind til kampen.

Herefter følges der op med pcr-test seks dage efter for at se, om der er smittede blandt deltagerne.

Viser det sig at fungere, skal samme model prøves af ved en indendørskoncert, inden der skal simuleres situationer fra en festival.

Flere professorer er inddraget i udarbejdelsen af studiet, som nu har fået en godkendelse af De Videnskabsetiske Komitéer i Region Midtjylland.

En af dem, der har bidraget, er Lars Østergaard, professor og ledende overlæge ved Aarhus Universitet.

- Hurtigtesten kan hjælpe med at undgå smittespredning, hvilket vi nu vil undersøge, siger han.

Han peger på, at de coronasmitttede uden symptomer, som smitter mest, også er dem, der udskiller mest virus.

- Testen har nemmere ved at finde dem, der udskiller meget virus, end dem, der udskiller lidt virus, siger han i meddelelsen.

Dansk Erhverv ser store perspektiver i studiet. Det siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme- og oplevelsesøkonomi.

- Ultimativt skal det her bane vejen for, at der til sommer kan være åbent for de helt store festivaler.

- På vej derhen så er det alle steder, hvor mennesker samles - både når vi er til møder, konference og fodboldkampe, siger han.

Forsøgene vil kun gennemføres, hvis myndighederne tillader det.

