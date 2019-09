Styrelse afviser skarpt mediers udlægning af udbyttesag

TV2 og Politiken bringer urigtige oplysninger og tal, mener Skattestyrelsen. Politiken afviser kritikken.

Skattestyrelsen tager skarpt afstand fra en række centrale oplysninger, som er blevet frembragt af TV2 og Politiken i dækningen af udbyttesagen, der omhandler svindel mod den danske statskasse for 12,7 milliarder kroner

Onsdag bragte TV2 dokumentaren "Jagten på vores milliarder", hvor mediets journalister opsøger flere af de formodede bagmænd i sagen.

I dokumentaren fremgår det blandt andet, at personer, som har været involveret i sagen, har fået tilbudt straffrihed og rabatter. Det skulle ifølge TV2 være sket i forbindelse med forhandlingerne om et forlig.

- Det er ikke korrekt, at et vilkår om straffrihed er blevet tilbudt som led i forligsforhandlingerne, skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Skattestyrelsens fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen er en aftale om straffrihed slet ikke en mulighed efter dansk ret.

Skattestyrelsen understreger, at man har indvilget i at stoppe retsforfølgelsen mod forligsparterne, hvis et beløb på 1,6 milliarder kroner bliver betalt tilbage. Men straffrihed er der ikke tale om, understreger Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen afviser også at have givet en "rabat" til forligsparterne. Ifølge TV2 og Politiken var forligsparterne involveret i svindel for cirka 4,1 milliarder kroner.

Det er dog ifølge Skattestyrelsen ikke korrekt, da det omtalte forlig kun omhandler 61 såkaldte pensionsplaner, der har søgt refusion for cirka 2,9 milliarder. Heraf er de 1,6 milliarder gået direkte eller indirekte til forligsparterne. Og det er beløbet, som Skattestyrelsen kræver tilbagebetalt.

- Der er ikke med dette tv-program kommet oplysninger frem, som er nye for os. Vi har ad flere gange forklaret blandt andet TV2, hvordan dette - ret komplicerede - forlig er sat sammen, udtaler Steen Bechmann Jacobsen i en pressemeddelelse.

- Vi har selvfølgelig ikke oplyst forkerte tal. Det beløb, som de 61 amerikanske pensionsplaner, der er omfattet af forliget, samlet har søgt om i udbytteskatterefusion, er ikke 4,1 milliarder kroner, men cirka 2,9 milliarder kroner.

De resterende 1,2 milliarder kroner er således ifølge Skattestyrelsen ikke en del af forliget, som TV2 og Politiken henviser til.

19 pensionsplaner, der har søgt om de 1,2 milliarder kroner i refusion, vil blive eller er allerede sagsøgt for de beløb, de selvstændigt har modtaget eller tilbagebetalt, skriver Skattestyrelsen.

På Politiken afviser man at have bragt forkerte oplysninger i dækningen af sagen.

- TV2 og Politiken har i dækningen rejst veldokumenterede spørgsmål om, hvilket samlet refusionsbeløb forliget omhandler. I en erklæring, der er en del af forliget, fremgår det tydeligt, at de tre hovedbagmænd vil blive friholdt for yderligere krav fra Skat i forbindelse med det samlede beløb på 4,1 milliarder kroner, udtaler chefredaktør Anne Mette Svane i et skriftligt svar til Ritzau.

Hun tilføjer, at bagmændene i en erklæring har erkendt at være involveret i at trække de 4,1 milliarder kroner ud af den danske statskasse.

Politiken tilføjer i øvrigt, at avisen - uden held - har forsøgt at få Skattestyrelsen til at forholde sig til erklæringen.

Politiken afviser at have påstået, at bagmændene i sagen har fået tilbud straffrihed i sagen.

/ritzau/