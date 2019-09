Styrelse bortviser tre i sag om mistænkelige køb af elektronik

Ansatte i virksomheden Kemp & Lauritzen og Bygningsstyrelsen købte tablets og telefoner i strid med aftale.

Bygningsstyrelsen bortviser yderligere tre ansatte i en sag om mistænkelige køb af tablets og telefoner, som allerede har kostet fem ansatte i styrelsen jobbet.

Det oplyser Bygningsstyrelsen i en pressemeddelelse. Det sker, efter at Kammeradvokaten har undersøgt sagen.

Ud over bortvisningerne vil Bygningsstyrelsen politianmelde et antal af de ansatte.

Sagen handler om mistænkelige er køb af blandt andet telefoner og tablets hos installationsvirksomheden Kemp Lauritzen, som har haft et samarbejde med styrelsen.

Kemp Lauritzen har bortvist fire ansatte i sagen. Den kom frem i offentligheden i maj, efter at virksomheden havde fundet mistænkelige handler.

Elektronikken er købt i forbindelse af en kontrakt, om Kemp Lauritzen har haft med Bygningsstyrelsen.

Men den slags elektronik er ikke en del af den aftale. De tvivlsomme køb er foregået ved, at mobiler og tablets er blevet købt, men forklædt som andre varer.

Ansatte hos Bygningsstyrelsen skal have samarbejdet om manøvren og godkendt regningerne.

Hos Bygningsstyrelsen har man strammet op for sine producerer for at undgå en lignende sag igen.

- Det er en alvorlig sag, og nu hvor Kammeradvokaten har sat punktum i sin undersøgelse af sagen, fokuserer vi på at gøre alt, hvad vi kan for at undgå gentagelser i fremtiden, siger direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen.

- Derfor har vi også bedt Deloitte gennemgå vore systemer og processer. Denne gennemgang har ikke afdækket væsentlige afvigelser i forhold til lignende styrelser, siger han i en pressemeddelelse.

