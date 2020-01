Sukkerfri sodavand sender Coca-Colas resultat i vejret

Coca-Cola har øget sit salg og overskud i 2019, hvor særligt de sukkerfri drikkevarer trækker op.

Den amerikanske læskedrikgigant Coca-Cola voksede sig endnu større i 2019.

En palet af sodavand - herunder særligt Coca-Cola uden sukker - kildevand, te og kaffe trak salget i vejret.

Samlet endte Coca-Colas omsætning på 255,3 milliarder kroner i 2019. Det er en fremgang på cirka 22 milliarder kroner over det seneste år. Det viser Coca-Colas årsregnskab, der er offentliggjort torsdag.

Den amerikanske læskedrikkoncern fremhæver i regnskabet særligt den sukkerfri sodavand Coca-Cola Zero. Salget af mærket er vokset med en tocifret procentsats gennem 2019.

Derudover nævnes det nye produkt Coca-Cola Plus Coffee. Det er en blanding mellem kaffe og sukkerfri cola, som er blevet udbredt til 40 lande i verden.

Produktet er en del af Coca-Colas strategi om at sælge flere drikkevarer uden eller med et lavt indhold af sukker, da forbrugerne i stigende grad går væk fra de sukkerholdige drikke.

Det stigende salg gennem 2019 har også sendt Coca-Colas overskud i vejret.

Overskuddet endte i 2019 på knap 61 milliarder kroner. Det er en stigning på næsten 40 procent i forhold til 2018.

Coca-Colas forretningsmodel er skruet sådan sammen, at opgaven med at brygge og tappe er lagt ud til lokale bryggerier.

I stedet tjener Coca-Cola penge på at sælge koncentrat og få procenter af salget, men slipper så for at have udgifter til produktion, distribution og salg. I Danmark har Coca-Cola et partnerskab med Carlsberg.

/ritzau/