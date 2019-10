Svensk bank fyrer chefer for manglende arbejde mod hvidvask

Den svenske bank Swedbank er lige nu ved at undersøge sig selv for hvidvask. Det koster tre chefer jobbet.

Tre ledende medarbejdere i svenske Swedbanks estiske filial er blevet fyret.

Det fortæller banken i en pressemeddelelse, der er offentliggjort mandag.

Fyringerne sker, efter at der tilsyneladende er dukket nye informationer op i den undersøgelse, som Swedbank er ved at foretage af sig selv vedrørende hvidvask i banken.

- At fjerne tre værdsatte ledere fra deres positioner er en svær beslutning at tage. Men det er en konsekvens af bankens igangværende undersøgelse.

- Beslutningen er baseret på information, som omhandler historiske mangler i forbindelse med arbejdet mod hvidvask, siger Björn Elfstrand, rådsformand i Swedbanks estiske forretning, i meddelelsen.

De tre medarbejdere er Robert Kitt, Vaiko Tammeväli og Kaie Metsla. De to førstnævnte har været suspenderet fra deres stillinger siden 17. juni i år.

Mens Robert Kitt og Vaiko Tammeväli har været henholdsvis administrerende direktør og finansdirektør i den estiske forretning, så har Kaie Metsla været ansvarlig for privatkundeforretningen.

Swedbank oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er blevet identificeret eller rapporteret nogen kriminel aktivitet.

Tidligere i år kunne den svenske tv-station SVT afsløre, at Swedbank skal have været brugt til at gennemføre overførsler for 135 milliarder euro fra såkaldte "højrisiko udenlandske kunder".

Det skabte en frygt for, at banken er blevet brugt til hvidvask.

Efterfølgende igangsatte Swedbank en undersøgelse af hvidvaskanklagerne mod banken. Banken undersøges også af myndighederne i Sverige, Estland og USA.

Historien om den mulige hvidvask gennem konti i banken fik i første omgang konsekvenser for bankens danske topchef, Birgitte Bonnesen, der mistede jobbet.

Siden meddelte bankens daværende bestyrelsesformand, Lars Idermark, at han også trak sig.

Swedbank har siden udpeget svenskerne Jens Henriksson og Göran Persson som henholdsvis ny administrerende direktør og bestyrelsesformand.

Sidstnævnte er tidligere socialdemokratisk statsminister i Sverige.

