Swedbank erkender huller i værnet mod hvidvask

Myndigheder i USA har taget fat i Swedbank, der er hvirvlet ind i sag om hvidvask i Baltikum.

Den svenske bank Swedbank erkender, at den ikke har haft et stærkt nok værn mod hvidvask.

Derfor har banken lavet en ny afdeling, der skal forhindre kriminelle i at bruge Swedbank til at vaske sorte penge hvide.

Det oplyser banken i sit regnskab for første kvartal. De nye tiltag vil samlet koste omkring en milliard svenske kroner.

Swedbank har de seneste måneder været hvirvlet ind i en potentiel sag om hvidvask i Baltikum.

Det svenske medie SVT har oprullet de seneste måneder. Afsløringerne har indikeret hvidvask i milliardklassen.

Sagen er blevet kædet sammen med Danske Bank, hvis estiske afdeling har været centrum for formodet hvidvask for op mod 1500 milliarder kroner.

For Swedbank har sagen kostet topchef Birgitte Bonnesen jobbet. Desuden har bestyrelsesformanden trukket stikket.

Banken har søsat en undersøgelse, der skal belyse sagen. Et eksternt firma er hyret ind til at hjælpe med at nå til bunds.

Swedbank oplyser, at myndigheder i Sverige, Baltikum og USA stiller spørgsmål til sagen.

De amerikanske myndigheder har historisk været skrappe til at uddele store bøder for banker involveret i hvidvask.

Midlertidig direktør Anders Karlsson erkender, at banken har en stor opgave. Tilliden til banken skal genoprettes.

- Bankens omdømme har lidt et knæk. Som fungerende direktør er min højeste prioriteret at søsætte tiltag, der vil gøre os i stand til at genoprette tilliden fra kunder, ejere og andre interessenter, siger han i regnskabet.

Sagen har heller ikke haft nogen betydning på bankens resultater i første kvartal.

Overskuddet er øget med 15 procent til 5,3 milliarder svenske kroner.

Ifølge Anders Karlsson har banken ikke oplevet nogen stor afgang af kunder på det seneste. Det fortæller han på en telekonference efter regnskabet.

- Der har været meget bekymrede kunder, som har stillet mange spørgsmål, hvilket ikke er så mærkeligt, siger han ifølge SVT.

/ritzau/