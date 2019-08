Swedbank hyrer svensker som afløser for fyret dansk direktør

Birgitte Bonnesen blev i marts fyret som direktør for Swedbank efter beskyldninger om hvidvask gennem banken.

Swedbank har sat navn på afløseren for danske Birgitte Bonnesen, der blev fyret som administrerende direktør i marts.

Den svenske bank, som er blevet beskyldt for at være blevet brugt til hvidvask i Baltikum, har ansat Jens Henriksson som ny øverste direktør. Det oplyser Swedbank i en meddelelse.

Birgitte Bonnesen blev fyret, efter at flere svenske medier skrev om mistænkelige transaktioner, som kunder har haft i bankens filialer i Baltikum.

Jens Henriksson kommer fra en stilling som direktør for det svenske forsikringsselskab Folksam.

- Min store opgave som administrerende direktør for Swedbank er at genskabe tilliden til banken, at videreudvikle bankens bæredygtighedsprofil og fortsætte den succesfulde digitaliseringsrejse, siger han i pressemeddelelsen.

Jens Henriksson har tidligere været direktør for Nasdaq-børsen i Stockholm.

Desuden har han arbejdet i det svenske finansministerium. I flere år var han i bestyrelsen i Den Internationale Valutafond, IMF. Her havde han ansvar for Norden og Baltikum.

Det fremgår ikke, hvornår Jens Henriksson får første dag i banken. Han vil tiltræde i sit job "så snart så muligt".

Siden marts har finansdirektør Anders Karlsson været fungerende direktør for Swedbank. Han vil gå tilbage til sit oprindelige job, når Jens Henriksson tiltræder.

