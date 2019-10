Sydbank siger nej til flere købere af andelsboliger

Ifølge Finans får risikoen for et for højt gældsniveau Sydbank til at smække kassen i til andelsboligmarkedet.

Store prisstigninger på andelsboliger i især København og Aarhus får Sydbank til at sige nej til mange kunder, som ønsker at købe en andelsbolig.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Årsagen er, at Sydbank ikke kan acceptere, at kunderne ender med at skylde så mange penge væk, at gælden med stor sandsynlighed bliver større end værdien af andelsboligen, hvis renten begynder at stige.

Det ville nemlig betyde, at andelsboligejere får et underskud, når boligen skal sælges igen, fordi ejerne måske har fået børn og gerne vil flytte i hus.

- Vi synes, at priserne på andelsbeviser blev prissat alt for højt, da man gik væk fra de offentlige vurderinger og over til valuarer, fortæller Karen Frøsig, administrerende direktør i Sydbank, til Finans.

En valuarvurdering foretages af en såkaldt valuar, som er en statsautoriseret ejendomsmægler, der er uddannet til at vurdere og prisfastsætte fast ejendom.

Valuarvurderinger er et alternativ til de offentlige ejendomsvurderinger.

- Vi kan ikke forsvare det over for vores kunder, for hvis vi ikke sagde nej til et for højt gældsniveau, kunne man beskylde os for at bedrive dårlig rådgivning, siger Karen Frøsig.

/ritzau/