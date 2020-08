Sydbanks overskud falder med en femtedel under coronaudbrud

Udbruddet af coronavirus har ikke ramt Sydbank så hårdt som forventet, fortæller banken i sit regnskab.

Selv om Sydbanks overskud er faldet med næsten en femtedel i 2020, har udbruddet af coronavirus ikke ramt banken så hårdt som frygtet.

Det viser Sydbanks regnskab, der er offentliggjort onsdag.

Samlet er Sydbanks overskud faldet med 17 procent til 324 millioner kroner i første halvdel af 2020.

I starten af året valgte banken at hensætte 175 millioner kroner til forventede tab hos kunderne, men det har vist sig mere end tilstrækkeligt, skriver banken i regnskabet.

- Vores kunder har som helhed klaret sig godt gennem coronakrisen indtil videre, siger administrerende direktør Karen Frøsig i en kommentar.

Udviklingen har betydet, at Sydbank de seneste måneder har kunnet tilbageføre penge til banken, som tidligere var sat af til tab.

Blandt andet af den årsag venter Sydbank nu et overskud på 600-800 millioner i år. Tidligere var forventningen 400-800 millioner kroner.

I regnskabet fortæller Sydbank desuden, at bankens kunder aldrig har haft så mange penge stående på deres konti.

Det er imidlertid en udgift for banken, fordi renten er negativ i øjeblikket hos Nationalbanken, der er bankernes bank.

Derfor har Sydbank besluttet at stramme grebet om privatkundernes opsparinger, så de nu maksimalt kan have 250.000 kroner på én konto, der ikke skal betales negativ rente af.

- I den kommende tid vil vi nøje overveje en reduktion af denne grænse, skriver Sydbank.

Tidligere var det muligt at have op til 50.000 kroner på hver af sine konti og op til 250.000 kroner på en af kontiene.

Sydbank er blandt de banker i Danmark, som er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Spar Nord er det Danske Bank, Nykredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Sydbank og DLR Kredit.

/ritzau/