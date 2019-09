Sydkoreas import af øl fra Japan styrtdykker midt i krise

I august importerede Sydkorea kun en brøkdel af øl fra Japan sammenlignet med tidligere.

Varer produceret i Japan har mistet en del af deres popularitet i Sydkorea som følge af et forværret forhold mellem de to landes regeringer de seneste måneder.

I august var Sydkoreas import af japansk øl således 97 procent lavere end i samme måned året før.

Det skriver erhvervsavisen Maeil onsdag ifølge finansmediet Bloomberg News.

Den koreanske avis har sine oplysninger fra landets toldmyndigheder.

Japanske bryggerier har siden 2010 ellers siddet på den største andel af importeret øl i Sydkorea.

I 2018 eksporterede Japan øl til Sydkorea for 78,3 millioner dollar. Det var mere end seks gange så meget som i 2010.

Men i august drattede importen til bare 223.000 dollar fra 7,57 millioner dollar i august 2018.

Store japanske bryggerier som Asahi, Kirin og Sapporo eksporterer alle øl til Sydkorea. Bryggerierne har de foregående år talt om væksten på markedet som lovende.

Men hen over sommeren har det ændret sig.

I juli indførte Japan restriktioner på eksport af materialer til Sydkoreas producenter af hukommelseschips og smartphones.

Handelstvisten mellem de to lande blev forværret, da Japan besluttede at fjerne Sydkorea som en særlig begunstiget handelspartner. Dermed kan en elektronikgigant som Samsung få problemer med at få fyldt sine lagre op, hvilket kan forsinke selskabets produktion.

De to lande har også droppet en aftale om at udveksle efterretningsoplysninger.

I efteråret 2018 vakte det vrede i Japan, at Sydkoreas højesteret gav japanske firmaer ordre til at betale kompensation til efterkommere af sydkoreanere, som under Anden Verdenskrig blev anvendt som tvangsarbejdere.

Striden har ifølge Bloomberg News fået flere sydkoreanere til at boykotte japanske varer. Især produkter rettet mod forbrugere. Deriblandt tøj fra Uniqlo og japanske biler.

Turiststrømmen til Japan fra Sydkorea er også aftaget. Mange turister aflyser planlagte rejser til Japan, og Sydkoreas luftfartsselskaber reducerer antallet af afgange til Japan.

Handelsstriden har også sine vindere. Aktiekursen på det sydkoreanske bryggeri Hite Jinro Co. er ifølge Bloomberg News steget til det højeste i over et år.

/ritzau/