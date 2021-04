Sygeplejersker og arbejdsgivere har første møde i Forligsen

Nu skal sygeplejersker og arbejdsgivere forsøge at blive enige om et nyt overenskomstforlig og undgå strejke.

Forligsmanden har indkaldt Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne i Danske Regioner og Kommunernes Landsforening til første møde i Forligsinstitutionen i København.

Det sker, efter at sygeplejerskerne med et snævert flertal stemte nej til et overenskomstforlig, som fagforeningen havde forhandlet hjem med arbejdsgiverne.

Parterne mødes til et orienterende møde onsdag klokken 16.30, oplyser Forligsinstitutionen.

Det er især utilfredshed med lønniveauet, som har fået sygeplejerskerne til at stemme nej, har formanden for DSR, Grete Christensen, tidligere oplyst.

Flere arbejdsmarkedsforskere har på forhånd vurderet, at sygeplejerskerne får svært ved at forhandle sig til flere penge i "Forligsen", som Forligsinstitutionen også kaldes.

Blandt andet arbejdsmarkedsforsker og lektor Nana Wesley Hansen fra Københavns Universitet.

- Forligsinstitutionens formål er at mægle og forsøge at undgå konflikten. Men man opnår ikke nye gevinster ved at gå i Forligsinstitutionen, så sygeplejerskerne vil ikke få forhandlet mere i løn i den situation, har hun tidligere sagt til Ritzau.

Også medlemmerne af Radiograf Rådet, der har 2500 medlemmer, stemte nej til overenskomstforliget. Radiograf Rådet kører parløb med DSR, som også forhandler overenskomst på vegne af radiograferne.

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan en konflikt bryde ud mellem torsdag 20. maj og fredag 21. maj.

