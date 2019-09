Tankstation holder igen med dyrere benzin og diesel

Q8 justerer tirsdag ikke sine priser på benzin og diesel. Det kan dog ikke udelukkes at ske senere på ugen.

En af landets største kæder af tankstationer Q8 holder tirsdag sine priser på benzin og diesel i ro.

Det sker, efter at flere tankstationer herhjemme hævede deres priser mandag på grund af en stor stigning i olieprisen.

- Vi kommer ikke til at justere priserne i dag.

- Vi kan dog ikke udelukke, at der kan komme både prisfald- og stigninger i løbet af ugen, skriver Lea-Cecilia Hauch, kommunikationsansvarlig hos Q8, i en mail.

Mandag hævede både Q8 og Circel K deres priser på benzin og diesel. Det skete med 40 øre per liter.

Stigningen skete som reaktion på en kraftig stigning i olieprisen, der pludseligt kostede omkring ti procent mere end før weekenden.

Den dyrere oliepris hang sammen med, at to olieanlæg i Saudi-Arabien lørdag blev ødelagt i et droneangreb.

Det fjernede fem procent af den samlede globale olieproduktion, og derved blev al den resterende olie i markedet dyrere.

Tirsdag fortsætter olieprisen med at stige, men i meget mindre grad end det var tilfældet mandag.

/ritzau/