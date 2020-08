Taskefirma taber kopisag: Designbeskyttelsen var ikke god nok

Firmaet Depeche mener, at Noella Fashion har kopieret et af deres design. Det er retten dog ikke enig i.

Der er ikke grund til at mene, at designet af en af taskerne fra danske Depeche er blevet krænket af en anden designproducent.

Derfor har Depeche ikke fået medhold i retten i en krænkelsessag. Det oplyser Patent- og Varemærkestyrelsen i en pressemeddelelse.

Tvisten udspringer af, at Depeche i 2019 lagde sag an mod designproducenten Noella Fashion.

Med sagsanlægget ville Depeche forbyde Noella Fashion at producere og markedsføre taskerne Cecilia, Caja, Celia og Celina, der til forveksling kan ligne tasken Depeche Crossover.

Men ifølge Sø- og Handelsretten, der har afgivet dom i sagen, er der ikke tale om krænkelse.

Sø- og Handelsretten har vurderet, at selv om taskerne ligner hinanden meget, så adskiller de sig på flere punkter.

Forskelle på blandt andet størrelse, syninger og lommer betyder, at taskerne ikke ligner hinanden nok til, at der er tale om en krænkelse.

- Det er ikke usædvanligt, at vi især i modebranchen ser, at producenter henter inspiration fra populære trends på markedet.

- Hvis man som virksomhed alligevel oplever, at noget tyder på direkte kopiering, er det vigtigt at kunne benytte sig af sine rettigheder, siger Hannah Holm Olsen, varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen, i pressemeddelelsen.

I den konkrete sag er der tale om markedsføringsretlig beskyttelse og uregistrerede EU-designs.

I denne type sager skal der derfor ofte være tale om nærgående efterligninger, før beskyttelsen gælder.

- Denne form for beskyttelse af designet er altså smallere end den beskyttelse, du får, hvis du har sørget for at registrere dit design, siger Hannah Holm Olsen.

Ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen opnår man som virksomhed den mest sikre beskyttelse af sit design ved at registrere det, så snart designet er færdigt og klar til markedet.

Med et registreret design kan man lettere håndhæve sin ret, hvis andre skulle kopiere ens design.

