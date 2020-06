Tax free-virksomhed fyrer over 100 i Københavns Lufthavn

Gebr. Heinemann, der har seks butikker i Københavns Lufthavn, afskediger nu knap en tredjedel af sine ansatte.

107 medarbejdere i tax free-butikker i Københavns Lufthavn er torsdag blevet fyret.

Det skriver mediet Ugebrevet A4, der har fået fyringerne bekræftet af fagforeningen HK Handel Hovedstaden.

Det tale om ansatte tilknyttet virksomheden Gebr. Heinemann. Virksomheden har cirka 350 ansatte, hvoraf de fleste arbejder i de seks butikker i Københavns Lufthavn.

De 350 ansatte har ifølge Ugebrevet A4 været hjemsendt på lønkompensation under coronakrisen.

Hos HK Handel Hovedstaden kalder formand Mette Høgh situationen for trist.

- Det er en meget trist og bekymrende nyhed. Det er tragikomisk, at den kommer på en dag, hvor regeringen ellers lemper rejsevejledningerne, siger hun til Ugebrevet A4.

Ifølge Mette Høgh er man blevet enig med virksomheden om et såkaldt outplacement-forløb.

Forløbet indebærer blandt andet, at de fyrede får hjælp til at søge et nyt job.

/ritzau/