TDC bliver fortid på børsen til juni

Efter salg til pensionskasser og australske MacQuarie bliver TDC afnoteret fra børsen.

TDC vil have sidste handelsdag på børsen den 4. juni. Det har selskabets anmodet børsen om.

Det sker, efter at TDC er blevet købt af en række danske pensionsselskaber og australske MacQuarie.

- Forudsat at Nasdaq Copenhagen accepterer anmodningen, vil afnotering blive fuldført snarest muligt.

- Den sidste handelsdag forventes at være den 4. juni 2018, da dette er den sidste dag banker i Danmark har åbent inden for tvangsindløsningens fireugers periode, skriver TDC via fondsbørsen.

Gruppen af pensionskasser og den australske kapitalfond lagde i februar et bud på TDC på 40,5 milliarder kroner eller 50,25 kroner per aktie.

MacQuarie er kendt for sit tidligere, langvarige ejerskab af Københavns Lufthavne, hvor selskabet dog blev kritiseret for at kanalisere overskuddet fra sit ejerskab i skattely.

Tilbuddet fra gruppen kom, lige efter at TDC havde annonceret planer om at købe indholdsproducenten MTG Nordic, der blandt andet ejer TV3 og Viaplay. Det er køberne dog ikke interesserede i.

- Tilbuddet er betinget af, at den betingede fusionsaftale mellem TDC og Modern Times Group MTG AB ikke godkendes på generalforsamlingen i TDC, skrev køberne.

Køberne vil investere i TDC's fysiske netværk, der leverer internet og telefoni i Danmark og andre steder i Norden.

- Konsortiets strategiske vision for TDC er, at selskabet skal være en førende deltager i den landsdækkende udrulning af fibernetværk til private hjem, 5G, coax og lignende teknologier.

- Dette vil hjælpe med at overgå den danske regerings mål for universel levering af bredbånd, således at alle husholdninger i midten af 2020'erne har adgang til 1Gb/s bredbånd, skrev køberne tidligere.

