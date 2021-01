TDC ramt af nedbrud - problemer med opkald og sms'er

Mobilkunder hos YouSee, TDC Erhverv, Telmore og Eesy kan opleve problemer på grund af nedbrud.

Der er tirsdag store problemer med at ringe og sende sms'er på TDC's mobilnetværk, som er ramt af et nedbrud.

- Der opleves lige nu store problemer med at foretage opkald og sende samt modtage sms’er på TDC NET’s mobilnetværk.

- Når man ringer, vil mange kunder modtage en besked om at opkald mislykkes.

- Vi arbejder på højtryk for at få denne fejl rettet hurtigst muligt og beklager meget de gener, fejlen medfører, oplyser selskabet.

TDC står bag YouSee, TDC Erhverv, Telmore og Eesy. TDC er Danmarks største mobilselskab med mere end 3,1 million abonnenter.

Nedbruddet betyder blandt andet, at der kan være problemer med at ringe til Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for patientopsporing for personer smittet med coronavirus.

- TDC har i øjeblikket en teknisk fejl, der påvirker vores telefonlinjer. Det betyder, at det ikke er alle, som kan ringe os op. TDC arbejder på at rette fejlen, skriver styrelsen på Twitter.

Samme melding kommer fra Skattestyrelsen.

- Lige nu er der desværre et nedbrud på vores telefonudbyders netværk. Det betyder, at vi ikke kan modtage opkald fra jer, skriver Skattestyrelsen på Twitter.

