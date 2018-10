TDC's danske ejere om udskældt partner: Vi betaler dansk skat

Den australske bank Macquarie, der i år blev medejer af TDC, bliver beskyldt for tvivlsom skattefidus.

Det gør indtryk på de tre danske ejere af TDC, at deres australske partner, Macquarie, har brugt en skattefidus til at trække milliarder ud af statskasser i Europa.

Pensionskasserne ATP, PKA og PFA, der købte TDC sammen med banken Macquarie tidligere i år, har lavet en aftale om skat i forbindelse med handlen.

Den skal sikre, at der bliver betalt skat i Danmark - også af udbytter.

- TDC, som vi ejer sammen med Macquarie, er en langsigtet, stabil infrastrukturinvestering.

- Vi har som investorer haft - og vil fortsat have - stort fokus på at sikre, at alle skattebetalinger foregår helt i tråd med danske skatteregler, skriver de tre pensionskasser i en udtalelse.

DR har sammen med flere andre medier afsløret, at Macquarie har trukket milliarder ud af statskasser i Europa.

Den australske bank har i årevis spillet en nøglerolle i et netværk af finansfolk, advokatfirmaer og banker.

Den har været specialiseret i forskellige former for formodet bedrageri med skat af udbytter.

Macquarie har været involveret i formodet bedrageri og spekulation med udbytteskat mod i hvert fald Tyskland, Schweiz og Frankrig.

Banken har som minimum tjent tre milliarder kroner på fidusen.

- De oplysninger, som DR's tv-dokumentar har bragt, er nye for os. De gør indtryk og indgår i vores samlede billede af Macquarie som fremtidig investeringspartner, skriver de tre danske pensionskasser i udtalelsen.

Aftalen mellem TDC's ejere betyder også, at Macquarie skal have en blåstempling fra Skattestyrelsen, hvis banken vil gøre brug af regler om dobbeltbeskatning.

Det er blandt andet de regler, som er blevet udnyttet til at trække penge ud af statskasser i Europa i forbindelse med skat på udbytter fra aktier.

Macquarie ejer halvdelen af aktierne i TDC. ATP, PFA og PKA har hver især en sjettedel.

Kvartetten købte TDC for omkring 40 milliarder kroner. Teleselskabet blev taget af børsen i starten af juni.

/ritzau/