Teleselskaber går i luften med 5G-netværk i Danmark

Telia og Telenor åbner test af 5G-netværk. Særligt erhvervslivet har forventninger til den nye teknologi.

Telia og Telenor har åbnet for test af deres nye 5G-netværk, der er den næste generation af mobilnetværk.

Det oplyser teleselskaberne, der sammen driver et fælles mobilnetværk i Danmark.

5G-netværket er en opgradering fra det nuværende 4G. Det vil give hurtigere bredbånd, mere stabilitet og lav forsinkelse.

Telenor tester i Aalborg. Her vil det afprøve den nye teknologi på blandt andet husstande, virksomheder og robotter. Telia afprøver 5G i København.

Det er især i erhvervslivet, at der er store forventninger til 5G.

Det skal være med til at give plads til selvkørende biler, understøtte robotteknologi på fabrikker eller sensorer på skibscontainere.

- 5G kan være med til at understøtte et stadig mere digitaliseret samfund, hvor vi bruger mere og mere data, siger Jesper Hansen, direktør i Telenor Danmark.

- Både offentlige og private virksomheder er i stigende grad afhængige af højere båndbredder, højere oppetider og lave responstider, siger han i en pressemeddelelse.

De nuværende smartphones på markedet er ikke understøttet til at anvende 5G.

Men flere af de store producenter lancerer i 2019 modeller, der er parat til 5G-teknologien.

Der er ikke sat et tidspunkt på, hvornår 5G bliver tilgængeligt for Telia og Telenors danske kunder. Konkurrenten TDC har lovet 5G i 2020.

Telia og Telenor fortæller, at det på sigt vil blive udrullet på markedsvilkår.

Med det menes, at der skal være så stor efterspørgsel fra virksomheder eller privatpersoner i et område, at de kan tjene penge på at opgradere netværket.

