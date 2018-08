Tesla: Bøvl med produktionen er snart et overstået kapitel

Elbilfabrikanten Tesla fik et stort underskud i andet kvartal, men topchef Elon Musk lover overskud fremover.

Den amerikanske elbilfabrikant Tesla fik sit største underskud nogensinde i andet kvartal med 717 millioner dollar. Det oplyser selskabet onsdag aften dansk tid.

Men det store tab får ikke investorerne til at løbe skrigende bort.

Tværtimod stiger kursen på Teslas aktier, og det skyldes ifølge CNN opløftende meldinger i kvartalsregnskabet.

Teslas problemer med at producere sin nyeste model er tilsyneladende ved at være løst, og desuden tærede selskabet mindre på sin kontantbeholdning i kvartalet end forventet.

Finansmarkedet har frygtet, at Tesla kunne blive tvunget til at låne penge for at holde virksomheden kørende, skriver CNN.

Men ved udgangen af juni havde Tesla en kontantbeholdning på 2,8 milliarder dollar ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Desuden fastholder Teslas stifter og topchef, Elon Musk, at selskabet vil begynde at give overskud i andet halvår af 2018. Han afviser desuden onsdag ifølge Reuters, at der bliver behov for at hente ny kapital.

Vanskeligheder med at nå det ugentlige mål om at fremstille 5000 af Teslas nye Model 3s er ved at være overstået, oplyser selskabet. I juli lykkedes det således flere gange at opfylde målsætningen.

I indeværende kvartal forventer Tesla at producere mellem 50.000 og 55.000 af modellen. Og produktionen vil være overskudsgivende, lover Tesla.

Teslas omsætning steg i andet kvartal til 4,0 milliarder dollar fra cirka 2,8 milliarder dollar året før.

/ritzau/