Teva får underskud trods dansk spareplan til milliarder

Danske Kåre Schultz kan sætte punktum for spareplan til hos israelske Teva, der dog stadig har underskud.

Selv om de seneste år har budt på en milliardstor spareplan, er der stadig røde tal hos den israelske medicinalkoncern Teva, som danskeren Kåre Schultz har stået i spidsen for siden slutningen af 2017.

Det israelske selskab kommer ud af 2019 med et minus på en milliard dollar. Det viser Tevas årsregnskab, der er offentliggjort onsdag.

Trods underskuddet er der tale om en forbedring fra 2018. Dengang beløb underskuddet sig til 2,4 milliarder dollar.

Kåre Schultz blev i 2017 hyret til topposten i Teva, som hentede ham fra et lignende job i danske Lundbeck.

Det israelske selskab har sin primære forretning med at sælge kopimedicin.

Schultz har haft som opgave at vende skuden hos Teva, der har været presset af høj gæld og søgsmål i USA.

Kun en måned efter sin tiltræden hos Teva annoncerede Kåre Schultz spareplanen.

Den bestod blandt andet af 14.000 fyringer - svarende til hver fjerde ansatte - lukning af fabrikker og frasalg.

- I 2019 tog vi store skridt til at positionere Teva til fornyet vækst ved at afslutte vores toårige omstruktureringsplan, der har reduceret vores omkostninger med tre milliarder dollar og skåret ni milliarder dollar af vores gæld, siger Kåre Schultz i en kommentar til regnskabet.

Resultatet for 2019 er trukket ned af, at Teva har hensat 1,2 milliarder dollar til søgsmål i forbindelse med opioid-epidemien.

Den har gennem en årrække hærget i USA, og millioner af amerikanere er afhængige af den stærkt vanedannede medicin.

I oktober nåede Teva til enighed om de store linjer i et forlig med fire amerikanske delstater til en værdi af 23 milliarder dollar.

Forliget betyder, at Teva over ti år vil levere medicin til behandling af afhængighed af smertestillende medicin til en værdi af 23 milliarder dollar.

Selskabet vil også donere 250 millioner dollar til kampen mod afhængighed.

Teva understregede dog, at forliget ikke er lig med, at Teva påtager sig et ansvar for opioidkrisen. Forliget er ikke endeligt på plads endnu.

/ritzau/