Tidligere ansatte nægter at deltage i hvidvask-undersøgelse

Tidligere og helt centralt placerede ansatte i Danske Banks estiske filial afviser at medvirke i undersøgelse.

Danske Banks egen advokatundersøgelse af hvidvasksagen, der fremlægges til september, bliver uden vidneudsagn fra en række helt centrale medarbejdere.

Det skriver Berlingske.

Ifølge Berlingskes oplysninger har flere tidligere og helt centralt placerede ansatte i Danske Banks estiske filial afvist at medvirke i undersøgelsen og lade sig interviewe af bankens advokater.

De pågældende har blandt andet haft ledende stillinger i filialen, arbejdet med hvidvaskkontrol eller varetaget kontakten til nogle af de mistænkelige kunder.

En af de pågældende, der i dag har forladt banken, forklarer, at han har "afslået at deltage i undersøgelsen, da den ikke er uafhængig".

En af årsagerne, forklarer han, er, at det af brevet fra bankens advokater fremgår, at eventuelle udtalelser i undersøgelsen vil kunne blive brugt imod de tidligere ansatte i en mulig retssag.

- Det er mildest talt ikke betryggende. Derfor deltager jeg ikke. Jeg er bekendt med, at flere andre tidligere ansatte har afvist at deltage i undersøgelsen med samme begrundelse. Vi stoler ikke på banken og dens advokater, siger vedkommende, der har betinget sig anonymitet af frygt for repressalier fra banken og myndighederne.

Danske Banks pressechef, Kenni Leth, skriver i en mail til Berlingske, at "de fleste, der er centrale for sagen, har ladet sig interviewe".

- Det forhold, at nogle vælger ikke at stille op, betyder ikke, at de ikke indgår i undersøgelserne, der også baserer sig på en gennemgang af flere end ni millioner e-mail, 7000 dokumenter og præsentationer fra intern korrespondance samt millioner af transaktioner, lyder det.

Danske Banks undersøgelser blev søsat i kølvandet på nogle af Berlingskes afsløringer af hvidvask for milliarder gennem den estiske filial sidste efterår. Undersøgelsen ledes af advokatfirmaet Bruun Hjejle med bistand fra en række specialiserede konsulenthuse.

En del af undersøgelsen skal blandt andet fastslå, om der har været mistænkelige transaktioner og kunder, der ikke blev indberettet til myndighederne, som de skulle.

En anden del handler om at fastslå, om der internt i banken har været ansatte, der medvirkede til ulovligheder - og om ledelsen har reageret tilstrækkeligt undervejs.

Flere eksperter vurderer over for Berlingske, at de tidligere ansatte formentlig risikerer at inkriminere sig selv, hvis de udtaler sig til bankens advokater.

