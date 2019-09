En nøgleperson i sagen om Danske Banks potentielle milliardhvidvask er forsvundet. Det skriver Bloomberg.

Den tidligere chef for Danske Banks estiske afdeling er forsvundet. Banken er centrum for en voldsomme hvidvasksag, der har kostet bankens ledelse jobbet.

Det estiske politi beder derfor nu offentligheden om hjælp til at finde 56-årige Aivar Rehe. Det skriver Bloomberg News ifølge Ritzau Finans.

Aivar Rehe var chef i banken i perioden 2006 til 2015 og er sidst set mandag morgen omkring klokken 10 lokal tid, da han forlod sit hjem i Tallinn.

Den formodede hvidvasksag, der fandt sted fra 2007 til 2015 i Danske Banks filial i Estland, behandles af myndighederne i flere lande.

Esteren var chef for filialen, der havde flere hundrede medarbejdere. Det var i en lille afdeling for udenlandske kunder - non-resident - at den mistænkte hvidvask skete.

Afdelingen havde flere tusinde kunder, der sendte endog meget store beløb gennem filialen og til vestlige banker. Det er de pengestrømme, der mistænkes for en stor dels vedkommende at være hvidvask.

Aivar Rehe har afvist ethvert kendskab til nogen form for hvidvask i Danske Bank og har ikke været mistænkt af politiet, skriver Bloomberg News.

I et interview med avisen Postimees, som Berlingske tidligere i år citerede, sagde Aivar Rehe, at han påtog sig ansvaret.

- Ja, selvfølgelig. Jeg brugte ti år på at lede den bank, og de ansatte var mine folk. Alle 500 af dem. Så selvfølgelig.

- Jeg mener, at vi skal lade myndighederne finde frem til de korrekte svar. Det er svært og upassende for mig at svare på, hvordan tingene er, sagde han ifølge Berlingske.

Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem filialen udgjorde 200 milliarder euro, hvad der svarer til knap 1500 milliarder kroner.

Det er ikke fastslået, hvor stor en del af beløbet der er "mistænkeligt", og som kan gå under betegnelsen hvidvask.

Men det skønnes ifølge bankens interne undersøgelse, at det drejer sig om en "meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.

/ritzau/