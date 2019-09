Tidligere Danske Bank-chef i Estland er fundet død

Efter at have været forsvundet siden mandag er Aivar Rehe, tidligere estisk chef hos Danske Bank, fundet død.

Den tidligere chef for Danske Banks estiske afdeling Aivar Rehe er fundet død, oplyser estisk politi ifølge flere medier, herunder Reuters og Bloomberg.

Estisk stats-tv skriver med henvisning til egne oplysninger, at Aivar Rehe blev fundet i sin egen baghave, og at alt omkring situationen peger i retning af selvmord.

Aivar Rehe har været eftersøgt siden mandag, hvor han forsvandt fra sit hjem for siden ikke at dukke op igen.

Tirsdag fortalte det estiske politi, at Aivar Rehe kunne være i livsfare. Det skete ud fra den betragtning, at han havde forladt sit hjem uden hverken sin telefon eller sin hund.

Ifølge politiet havde han forladt sit hjem omkring klokken 10 mandag lokal tid, hvor han var iført et sort joggingsæt.

Da han ikke vendte hjem igen, kontaktede hans familie politiet, som derefter begyndte at eftersøge ham.

56-årige Aivar Rehe var chef i Danske Banks estiske afdeling i perioden 2006 til 2015.

Den estiske afdeling var centrum for den formodede hvidvasksag, der fandt sted fra 2007 til 2015, og som behandles af myndighederne i flere lande.

Esteren var chef for filialen, der havde flere hundrede medarbejdere. Det var i en lille afdeling for udenlandske kunder - non-resident - at den mistænkte hvidvask skete.

Afdelingen havde flere tusinde kunder, der sendte endog meget store beløb gennem filialen og til vestlige banker. Det er de pengestrømme, der mistænkes for en stor dels vedkommende at være hvidvask.

Aivar Rehe har ikke selv været mistænkt i sagen og er heller ikke blandt den række af bankansatte, som sidste år blev anholdt af estisk politi.

/ritzau/