Tilliden får et hak: Forbrugere ser mere skeptisk på økonomien

Forbrugertilliden er faldet til det laveste niveau i et halvt år, men er bedre end starten af coronaudbrud.

De danske forbrugere er blevet skeptiske på udsigterne for dansk økonomi, mens de er anderledes positive, når det kommer til deres egen situation.

Det viser Danmarks Statistiks forbrugertillid, hvor 1000 danskere bliver spurgt om deres syn på egen og dansk økonomi.

Resultatet af svarene bliver lagt sammen til et samlet tal, og i november er det faldet til minus 7,6. Det er det laveste i et halvt år, men lidt bedre end starten af coronaudbruddet.

Det er især danskernes syn på Danmarks økonomi, som er blevet formørket på det seneste.

Hos Danske Bank vurderer privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, at den seneste tids restriktioner i forhold til at bremse coronasmitten kan spille ind.

- Det lader altså til, at det høje smittetryk, og de nye restriktioner, der trådte i kraft i slutningen af oktober, har gjort fremtidsudsigterne mørkere, skriver hun i en kommentar.

Samme vurdering kommer fra Jes Asmussen, der er cheføkonom i Handelsbanken.

- Det fortsat svage niveau for forbrugertilliden indikerer, at usikkerheden om fremtiden er betydelig, som alt andet lige må ventes at holde forbruget skak, siger Jes Asmussen i en kommentar.

Til gengæld ser forbrugerne lyst på deres egen økonomiske situation, som generelt set er bedre end for et år siden, men lidt mindre god end før coronaudbruddet.

- Når danskerne generelt ser lysere på deres egen økonomi skal det ses i lyset af den fortsatte forbedring på arbejdsmarkedet, der sammen med fremgangen på boligmarkedet er med til at sikre et solidt fundament omkring privatøkonomien, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Danmarks Statistik har lavet statistik over forbrugertilliden siden 1974. Bundrekorden var i december 1988, hvor den var på minus 22. I april var den på minus 11,9. Det er det hidtil laveste niveau under coronaudbruddet.

Tallene for november er indsamlet, før den danske regering lavede en nedlukning i Nordjylland, og før en række internationale medicinalselskaber præsenterede gode nyheder fra deres coronavaccine-kandidater.

