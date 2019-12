Tilsyn giver fire banker påbud: Særligt Danske Bank får kritik

Fire banker har ifølge Finanstilsynet ikke nok øje på handel med værdipapirer. Det øger risiko for misbrug.

Finanstilsynet har onsdag delt påbud ud til fire danske banker, som er for dårlige til at have et øje på de forskellige markeder for værdipapirer - og dermed sikre sig mod snyd.

Særligt Danske Bank får kritik af tilsynet, der har fundet "omfattende og væsentlige mangler" i bankens overvågning.

Bankens indsats har ifølge Finanstilsynet på ingen måde stået mål med mængden af handel med værdipapirer gennem banken.

- Finanstilsynet fandt betydelige mangler i Danske Bank A/S’ markedsovervågning, eftersom omfanget og dækningen af bankens markedsovervågning ikke står i et rimeligt forhold til omfang og størrelse af bankens forretningsaktiviteter, skriver tilsynet.

Ud over Danske Bank er der tale om Nykredit, Sydbank og Jyske Bank.

Handel med værdipapirer dækker over eksempelvis aktier og obligationer.

Her er bankerne forpligtet til at hjælpe med at overvåge handlen på markedet for at kunne opdage eventuel kursmanipulation eller insiderhandel.

- Manglende markedsovervågning kan medføre, at markedsmisbrug ikke opdages og bringes til ophør, hvilket skader de finansielle markeders integritet og offentlighedens tillid til værdipapirer og derivater, skriver Finanstilsynet.

Insiderhandel er, når eksempelvis en direktør er i besiddelse af viden om et selskab og handler på den viden, før offentligheden og dermed andre aktiehandlende har fået adgang til samme viden.

Kursmanipulation omfatter blandt andet, at en eller flere aktiehandlende forsøge at påvirke kursen på en aktie eller andet værdipapir ved at sprede misinformation eller ved hjælp af ordreindlæggelser.

