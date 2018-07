Tørke giver flere danske økologiske bøffer i kølediskene

Økologiske landmænd sender flere kvæg til slagtning, fordi tørken giver fodermangel, lyder det fra slagterier.

En vedvarende tørke, der svider græs og marker brune rundt om i det danske landskab, giver travlhed på flere økologiske slagterier.

Udsigt til fodermangel får nemlig flere økologiske landmænd til at reducere i kvægbestanden.

- Vi har i øjeblikket dobbelt så mange dyr til slagtning som normalt på det her tidspunkt af året. Det er meget usædvanligt, siger Henrik Biilmann, direktør i slagteriet Friland, som er datterselskab i Danish Crown.

- Normalt har vi ikke så travlt om sommeren, fordi dyrene går rundt ude på markerne og spiser dejligt grønt græs. Men det er der bestemt ikke så meget tilbage af i år. Vi har ikke set det før, siger direktøren, der ikke afslører de konkrete tal for slagtninger.

For de økologiske landmænd er tørken særligt udfordrende, fordi der stilles krav til, at deres kvæg skal have mindst 60 procent grovfoder. Det er typisk høstet græs fra markerne.

Udsigten til, at foderlageret til efterår og vinter bliver for småt, får landmændene til at reducere i deres bestand. Det bekræfter også Erik Andersen, direktør i ØkologiRådgivning Danmark.

Ifølge Henrik Biilmann betyder flere slagtninger lige nu og her, at slagteriet har måttet sænke prisen for kødet til landmændene.

Han frygter, at situationen vil vende på længere sigt, så der omvendt kan blive mangel på det økologiske oksekød. Og eftersom forbrugerne foretrækker fersk kød, går det ikke at fryse noget ned til senere.

- Det kan slå igennem i forår og sommer til næste år, siger han.

Hos slagteriet Himmerlandskød har man et økologisk slagteri i Hadsund. Her har der været ferielukket nu i to uger.

Men ifølge administrerende direktør Jens Andersen vil der være ekstra travlt fra på mandag, når slagteriet åbner igen.

- Det kan vi se allerede nu på tilmeldingerne, siger han.

En del af de køer, der bliver slagtet i utide, er malkekvæg. Hos mejerigiganten Arla lyder det, at det endnu er for tidligt at sige, om situationen får mærkbar indvirkning på produktionen af økologisk mælk.

Danmark står ikke alene med problematikken. Også i Sverige får udsigt til fodermangel landmændene til at sende flere dyr til slagtning.

Det har senest fået en række svenske supermarkeder til simpelthen at boykotte kød fra udlandet i en periode for at støtte de svenske landmænd.

Det gælder ifølge svenske Aftonbladet butikker fra kæderne Coop og ICA.

Også EU er klar med hjælp til landmændene. Torsdag besluttede en EU-komité at lempe reglerne for dyrefoder, så der ekstraordinært kan høstes fra brakmarker.

Torsdag viser DMI's såkaldte tørkebarometer høj risiko for tørke over hele landet.

/ritzau/