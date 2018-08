Tørke vil give mangel på store løg

Danskerne må vende sig til mindre og dyrere løg oven på sommerens tørke, der har ramt løghøsten hårdt.

Den lange og ekstremt tørre sommer har ramt landbruget over en bred kam og således også høsten af løg. Derfor kan danskerne se frem til mindre og dyrere løg.

Det skriver Avlerforeningen af Danske Spiseløg i en pressemeddelelse.

- Efter meldinger om tørkeskader fra hele Nord- og Østeuropa kan der forventes en høst, der bliver på 75 procent af en normal høst.

- Det frygtes, at den bliver endnu mindre. Samtidigt betyder tørken, at løgene bliver meget mindre end normalt, og at der derfor bliver mangel på store løg, skriver Avlerforeningen Danske Spiseløg.

Det endelige resultat af høsten vil først blive gjort op til november, men allerede nu ser det skidt ud ifølge foreningen.

- I Danmark svinger de forventede løgudbytter fra 20 procent af det normale til enkelte avlere med næsten normalt udbytte. Der har været et uhørt stort behov for vanding, og det er der kun enkelte avlere, der har kapacitet til at mestre, skriver foreningen.

Det betyder, at selv de landmænd, der har kunnet vande og dermed redde store dele af høsten, har ekstra udgifter til vandingen.

Slutteligt beder Avlerforeningen af Danske Spiseløg om forståelse.

- Håbet er, at indkøberne og forbrugerne vil se velvilligt på, at løgene er mindre i denne sæson og vil acceptere de lidt mindre løg, skriver foreningen.

I 2017 producerede danske landmænd ifølge Danmarks Statistik 61,9 millioner kilo løg. Et tal, der er steget stødt siden 2012.

Tørken har fået landbruget op ad stolene, da den har ramt høsten hårdt. Interesseorganisationen Landbrug Fødevarer estimerer, at tørken koster landbruget 6,4 milliarder kroner.

Et tal, som Miljø- og Fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen dog vil kontrollere, inden eventuelt politisk støtte til erhvervet kommer på tale.

/ritzau/