Topdanmark øger både top- og bundlinje

Første halvår har budt på både stigende præmieindtægter og stigende overskud for Topdanmark.

Forsikringsselskabet Topdanmark har øget både sine præmieindtægter og sit overskud i første halvår. Det viser selskabets regnskab, der netop er offentliggjort.

Præmieindtægterne - de penge, kunderne betaler for deres forsikringer - steg til 9,7 milliarder kroner i halvåret, mens overskuddet er steget med over 200 millioner kroner til 831 millioner kroner.

- Det tekniske resultat er steget på grund af en forbedret trend for forsikringskrav inden for små- og mellemstore virksomheder og landbrug såvel som for tyveri og bilforsikring i privatsegmentet, skriver Topdanmark i regnskabet.

For private steg præmieindtægterne til 2,6 milliarder kroner i halvåret, mens udbetalingerne faldt en smule til 1,7 milliarder kroner.

Før skat forventer Topdanmark fortsat et overskud på 1,3 til 1,4 milliarder kroner.

/ritzau/