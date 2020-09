Endnu lidt af toppen tages af historisk fald i dansk økonomi

Fra første til andet kvartal faldt Danmarks bnp 6,8 procent. Det er mindre, end indikatorer havde peget på.

Den danske økonomi skrumpede 6,8 procent i andet kvartal fra første kvartal. Det viser reviderede tal fra Danmarks Statistik.

Faldet er dermed mindre, end indikatorer pegede på i august. I midten af august blev spået et fald i Danmarks bnp på 7,4 procent.

Det blev siden ændret til et ventet fald på 6,9 procent, men der er altså igen skåret yderligere af toppen.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Trods ændringerne er faldet det største i de 30 år, statistikken går tilbage. Det siger Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank.

- Dagens tal bekræfter altså endnu engang, hvor gigantisk og historisk tilbageslaget var til dansk økonomi i andet kvartal, skriver han i en kommentar.

Han fremhæver dog, at vi er kommet bedre igennem april, maj og juni end lande som Tyskland og USA, vi normalt sammenligner os med.

- Selv om det er nemt at forfalde til en historie om, at Danmark klarer sig bedre end vores naboer, ser vi ingen grund til jubel.

- De historiske tilbageslag, som vi også har set i udlandet, betyder blot, at den danske eksport går ind i en svær tid, lyder det dog fra økonomen.

Bnp-tallet fra Danmarks Statistik bliver løbende revideret, i takt med at der kommer flere tal om udviklingen i økonomien.

Det er tidligere set, at der har være store revisioner flere år senere.

Onsdag viser de endelige beregninger af bnp-udviklingen for 2017 for eksempel, at væksten var mindre end ventet. Det samme er tilfældet for 2018.

For 2019 er bnp-væksten dog opjusteret til 2,8 procent fra 2,3 procent. Det er ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, "vild læsning":

- Status er dermed nu, at 2019 bød på den højeste bnp-vækst siden 2016.

- Det er naturligvis en positiv nyhed, men opjusteringen betyder desværre også, at vi nu skal nedjustere vækstskønnet for 2020, skriver han i en kommentar.

Ifølge cheføkonomen er et forsigtigt bud, at det betyder, at bnp-væksten i år skal nedjusteres med omkring 0,5 procentpoint.

/ritzau/