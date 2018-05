Transfers og Lalandia-fremgang mindsker FCK-underskud

Selskabet bag FC København præsenterer mandag et underskud på 6,3 millioner kroner for årets første kvartal.

Selskabet bag fodboldklubben FC København, Parken Sport Entertainment, præsenterer mandag et mindre underskud for det første kvartal af regnskabsåret 2018.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Det primære resultat udgør et underskud på 6,3 millioner kroner, hvor underskuddet i samme periode i 2017 var 24,8 millioner kroner.

Også omsætningen går frem, da den i første kvartal 2018 lyder på 277,3 millioner kroner imod 262,8 millioner kroner i 2017.

Blandt andet transferaktiviteter er baggrunden for det bedre resultat. Sidste år gav det i dette kvartal et underskud på 2,6 millioner kroner, mens det i år er et overskud på 15,9 millioner kroner.

Selskabet oplyser desuden, at Lalandia havde fremgang i omsætning og resultat, der primært skyldes, at påsken i 2018 faldt i marts, hvor den sidste år lå i april.

/ritzau/