Tre firmaer får millionbøde for kartel i nedrivningsbranchen

Firmaer delte ulovligt priser på opgaver på Københavns Lufthavn og Københavns Universitet med hinanden.

Tre virksomheder i nedrivningsbranchen skal betale bøder, fordi de har udvekslet priser med konkurrenter på en stribe offentlige og private opgaver.

Bøden er samlet på 6,4 millioner kroner og går til virksomhederne Tscherning, Villy C. Petersen og Brandis. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Tscherning har fået den klart største bøde på 5,9 millioner kroner. I 12 tilfælde mellem 2012 og 2013 har virksomheden delt priser med konkurrenter.

Det har blandt andet været i forbindelse med opgaver for Københavns Lufthavn og Københavns Universitet.

- Når konkurrerende virksomheder udveksler priser med hinanden på opgaver i et udbud, så sætter de konkurrencen ud af kraft og fører kunden bag lyset, siger Jakob Hald, direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- I de tre sager er det gået ud over flere offentlige og private bygherrer, der alle kan have betalt for meget for deres nedrivningsopgaver, siger han i en pressemeddelelse.

Virksomheden Villy C. Petersen har fået en bøde på 400.000 kroner for fire gange at have delt priser. Det har været i forbindelse med opgaver for private og boligforeninger i Københavnsområdet.

Virksomheden Brandis skal punge ud med 100.000 kroner for at have delt priser fire gange.

Det har blandt andet været ved opgaver for Gentofte Hospital og Roskilde Sygehusapotek.

Ud over den samlede bøde på 6,4 millioner kroner skal tre chefer betale bøder på hver 125.000 kroner. De tre virksomheder og cheferne har erkendt forholdene og accepteret bøderne.

Sagerne med de tre virksomheder indgår i et større sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen, hvor tre andre virksomheder og otte personer tidligere er dømt til at betale bøder.

To af virksomhederne og fire personer har anket deres domme.

Sagen startede i 2015, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter en række kontrolbesøg anmeldte virksomhederne til Bagmandspolitiet, som siden rejste tiltale.

