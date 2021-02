Trods corona betaler rekordmange deres boliglån til tiden

I tredje kvartal 2020 har over 99,8 procent af boligejerne betalt ydelsen på deres realkreditlån til tiden.

Ikke siden starten af den seneste finanskrise har de danske boligejere været bedre til at betale deres realkreditlån til tiden.

Det oplyser interesseorganisationen Finans Danmark i en pressemeddelelse.

Opgørelsen dækker over, at de danske boligejere i øjeblikket i gennemsnit har omkring 1,4 millioner kroner i realkreditlån.

På godt 2500 af dem er der endnu ikke betalt den ydelse, der skulle have været betalt ved udgangen af september sidste år.

Det svarer til, at mere end 99,8 procent af boligejerne i tredje kvartal har betalt ydelsen på deres realkreditlån til tiden. Det er den højeste andel siden marts 2008.

Ifølge Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, er der flere forhold, der har gjort det lettere for boligejerne at betale til tiden.

Blandt andet peger hun på, at efter renterne tog et lille hop i marts sidste år, så er de nu tilbage på samme lave niveau, som før Danmark lukkede ned.

- Og selv om ledigheden steg under forårets nedlukning, faldt den igen i løbet af efteråret. Begge dele er godt for boligejerne, siger Ane Arnth Jensen i pressemeddelelsen.

Hvis en boligejer er mere end tre en halv måned bagud med terminen på sit realkreditlån, så bliver boligejeren betegnet som at være i restance.

Da 99,8 procent af boligejerne har betalt deres lån til tiden, kan den såkaldte restanceprocent dermed opgøres til cirka 0,20 procent i øjeblikket.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, peger på en række andre forhold ud over renteudviklingen og ledigheden, der har understøttet boligejerne.

- Den høje handelsaktivitet og de stigende boligpriser er tilsvarende med til at dæmpe omfanget af restancer, da boligen kan omsættes i fri handel, hvis der opstår problemer med betaling af terminen.

- Derudover går der også noget tid, fra krisen rammer, til at det medfører en stigning både i restancer og i antallet af tvangsauktioner, da mange boligejere vil forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der opstår udfordringer med terminen, siger Jeppe Juul Borre i en skriftlig kommentar.

For de boligejere, der måtte have problemer med at betale den næste termin på boliglånet, opfordrer Ane Arnth Jensen fra Finans Danmark til at tage kontakt til sin bank eller realkreditinstituttet.

Eksempelvis kan der laves en løsning, hvor boligejeren kan vælge afdragsfrihed på lånet i en periode.

/ritzau/