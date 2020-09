Trods coronakrise holder antallet af konkurser sig i ro

Hjælpepakker har ifølge økonom udskudt en eventuel konkursbølge - hvis den overhovedet kommer.

Coronakrisen har i august stadig ikke medført flere konkurser eller jobtab heraf, viser tal fra Danmarks Statistik. Der er tabt færre job gennem konkurs i august end samme måned sidste år.

Det er en fortsættelse af tendensen siden marts, hvor antallet af konkurser har ligget lavere end de seneste år.

Til gengæld er det tydeligt, hvilke brancher der har det hårdt. Antallet af tabte job blandt hoteller og restauranter er mere end fordoblet.

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, er det for tidligt at aflyse frygten for, at coronakrisen kommer til at koste mange danske virksomheder livet.

Men når det ikke er sket endnu, peger han på, at der fra politisk hold er gjort meget for at holde hånden under de danske virksomheder.

- En væsentlig forklaring er, at hjælpepakkerne effektivt har beskyttet mange virksomheder mod en konkurs. Dertil er aktiviteten i dele af dansk erhvervsliv heldigvis også tiltaget hen over sommeren, skriver Tore Stramer i en analyse.

Den analyse deler man i Danske Bank, hvor cheføkonom Las Olsen peger på, at danske virksomheder ved krisens udbrud har haft penge på kistebunden, som de kunne stå imod med.

- Alligevel må vi regne med, at der kommer flere konkurser i de kommende måneder som et ekko fra den dybe tilbagegang i økonomien i foråret, lyder cheføkonomens analyse.

- Der er gået store værdier tabt, og det er meget muligt, at en del virksomheder står over for en anden bølge af økonomiske problemer, ikke mindst på de udenlandske markeder.

Der har ifølge Danmarks Statistiks tal været 304 konkurser i august.

I de konkurser er 578 job gået tabt.

