Trods mindre usikkerhed: IMF venter mindre vækst

IMF nedjusterer vækstforventninger til næste år med 0,1 procent. Eurozonen bekymrer danske økonomer.

Der er grund til at skrue forventningerne lidt ned til de næste tre år, hvis det står til Den Internationale Valutafond, IMF.

På et pressemøde mandag i Davos, Schweiz, har IMF fremlagt sin prognose for verdensøkonomien frem til og med 2021.

IMF er en international organisation, der skal fremme samhandel og finansiel stabilitet.

Deres prognose mandag er den første siden oktober. Og siden oktober har IMF set sig nødsaget til at barbere lidt af målene for vækst i verdensøkonomien.

I oktober ventede IMF en vækst på tre procent i det netop overståede 2019. Nu tror IMF, at det lander på 2,9 procent, når alt er talt op.

For 2020 ventede IMF en vækst på 3,4 procent. Det er rykket en anelse ned til 3,3 procent. Og i 2021 er forventningerne skruet ned fra 3,6 procent til 3,4 procent.

IMF peger i sin forklaring på svagere vækst i nogle af verdens fremadstormende økonomier såsom Indien.

- I enkelte tilfælde afspejler nedjusteringen også konsekvenserne af voksende social uro, skriver IMF videre.

Derudover peger IMF på, at mange af de mest frygtede scenarier er blevet mindre sandsynlige.

Det er blandt andet gode chancer for en aftale mellem USA og Kina, som vil aflyse en handelskrig. Der henvises også til, at frygten for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, er faldet.

I Danmark er der ifølge cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Stramer, god grund til, at de danske virksomheder følger med i, hvordan verdensøkonomien har det:

- Vi kommer ikke uden om, at en vækst i verdensøkonomien på knap tre procent ikke er imponerende og er en tydelig opbremsning i forhold til årerne 2016 til 2018, skriver han i en analyse.

- Det betyder også, at eksporten herhjemme vil opleve mindre medvind fra den globale økonomi end tidligere.

Seniorøkonom i Sydbank Kim Blindbæk peger på, at selv om det hovedsageligt er Indien, der trækker den globale prognose ned, er der også grund til bekymring over markeder nærmere Danmark.

- Eurozonen, der er Danmarks største eksportmarked, hænger dog fortsat i bremsen, skriver han i sin analyse.

- IMF nedjusterer forventningen til eurozonens økonomi til 1,3 procent fra 1,4 procent. Nedjusteringen skyldes udfordringerne i den tyske industri.

/ritzau/