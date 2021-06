Trods negative renter står rekordmange penge i banken

Indefrosne feriepenge, overskydende skat og manglende forbrug det seneste år giver rekordstore opsparinger.

Trods negative renter har befolkningen rekordmange penge stående i banken.

Ved udgangen af april var der et samlet indskud på 1051 milliarder kroner i de danske banker. Det er en stigning på 19 milliarder kroner over den seneste måned. Det viser en opgørelse fra Nationalbanken.

Ifølge flere økonomer hænger stigningen sammen med, at mange har fået udbetalt indefrosne feriepenge og overskydende skat.

- Danskernes konto bugner med opsparede midler efter et langt år, hvor man ikke har kunne bruge penge som man plejede, siger Anders Christian Overvad, der er økonom i Arbejdernes Landsbank.

- Dertil har indlånet fået massive saltvandsindsprøjtninger fra de udbetalte feriemidler, og det medvirker alt sammen til, at indlånet i april rammer det højeste niveau nogensinde.

En lang række banker har på det seneste sænket grænsen for, hvornår man skal betale for at have penge stående i banken, til 100.000 kroner.

Det vil sige, at man skal betale for overskydende beløb derover - typisk 0,6 procent af beløbet om året.

Udviklingen har fået erhvervsminister Simon Kollerup (S) til at kritisere bankerne, da han har udtalt, at grænsen for negative renter er nået.

Finansbranchen har forsvaret sig med, at renterne er negative i Nationalbanken, hvor bankerne selv placerer deres overskydende penge, hvilket er en udgift.

