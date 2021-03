Trods slutspurt gav corona tilbagegang hos Grundfos i 2020

Pumpevirksomheden Grundfos måtte se salget falde med 4,4 procent sidste år på grund af corona.

Selv om anden halvdel af 2020 bød på et stærkere salg for Grundfos, var det ikke nok til dæmme op for tilbagegangen i årets første seks måneder.

Omsætningen endte på 26,3 milliarder kroner, hvilket er 1,2 milliarder kroner mindre end i 2019, hvor salget var rekordhøjt.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse mandag formiddag.

Grundfos' forretning er bygget op omkring produktion af forskellige pumper.

De bruges over alt i industrien og i ejendomme - for eksempelvis til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand.

Det er det første årsregnskab med den nye topchef Poul Due Jensen for bordenden. Han er stolt af resultatet set i lyset af corona.

- Vores økonomiske styrke gør, at vi kan investere yderligere i vores strategiske ambitioner og i innovation, så vi kan leve op til vores mål om at løse verdens vand- og klimaudfordringer og forbedre livskvaliteten for mennesker, siger han i meddelelsen.

/ritzau/