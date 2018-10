Trump-kommentar sender globale børser i rødt

I Danmark er det ledende danske aktieindeks, C25, åbnet 2,7 procent lavere.

Børserne i Europa er åbnet med røde tal torsdag. Det danske eliteindeks, C25, falder med 2,7 procent, mens børsen i Oslo er åbnet 3 procent lavere. I Stockholm er faldet på 1,7 procent.

Det skyldes ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank aggressive kommentarer fra USA's præsident, Donald Trump, om den amerikanske forbundsbank, Federal Reserve.

- Det sømmer sig ikke for en præsident at anfægte de beslutninger, der bliver taget i forbundsbanken.

- Det bliver investorerne nervøse over, for det viser, at Trump ikke fuldt ud har forstået spillereglerne på de finansielle markeder, siger han.

Samtidig er investorerne nervøse for højere renter i USA, hvilket er med til at gøre aktier mindre attraktive på bekostning af obligationer:

- Og så er det med til at fremhæve, at efter 10 år, hvor penge næsten har været gratis at komme i nærheden af, hvor renter har været ultralave, så skal man til at betale noget for penge, vurderer Jacob Pedersen.

/ritzau/