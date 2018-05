Trump tordner men sender ingen lyn mod medicinalselskaber

Novo Nordisk, Lundbeck og resten af Danmarks medicinalselskaber kan ånde lettet op efter Donald Trumps tale.

Der bør lyde et lettelsens suk hos Novo Nordisk i Bagsværd, Lundbeck i Valby og Genmab på Kalvebod Brygge.

Fredag aften præsenterede USA's præsident Donald Trump sin plan for at sænke landets eksorbitante medicinpriser. Men tordenkilerne udeblev.

Et kompliceret, privat og delvist ukontrolleret sundhedssystem har betydet, at medicinpriserne i USA - og dermed priserne, de danske selskaber kan tage - er markant højere end i resten af verden.

Det er en politisk varm kartoffel, men Donald Trump havde ikke de store tiltag på blokken.

- Donald Trump har brølt rigtigt højt, og gjorde det også i talen. Men jeg synes, at aftrykket fra det bid, der fulgte, nok er moderat.

- Jeg tror, at medicinalsektoren kan ånde lettet op i forhold til, hvad der tidligere er sagt, siger analytiker hos Sydbank Søren Løntoft, der dækker danske medicinalselskaber som Novo Nordisk og Lundbeck.

Med talen ser det nemlig ikke ud til, at de store revolutioner er på vej mod selskabernes gyldne gås, USA.

Og hvilken gylden gås, det er. Udgifterne til receptpligtig medicin var i USA i 2015 på 1162 dollar - 7290 kroner - per borger. Mere end det dobbelte af Storbritannien, der har et offentligt system.

For Novo Nordisk stod USA med 55,8 milliarder kroner for over halvdelen af selskabets samlede omsætning sidste år. For Lundbeck stod regionen Nordamerika for 10,6 ud af de 17,2 milliarder kroner, selskabet omsatte for.

I stedet for at angribe medicinalselskabernes priser angreb Donald Trump nemlig det amerikanske system. Her står store mellemmænd mellem selskaberne, forsikringsselskaber og de patienter, der skal bruge medicinen.

Alle led i kæden med undtagelse af patienterne har en interesse i stigende priser. Og systemet er beskyttet af, at USA's offentlig sundhedskasser, der dækker over 60 millioner indbyggere, ved lov ikke må forhandle priser med medicinalselskaberne direkte.

Mens Donald Trump kom med flere forslag var der intet om dette springende punkt.

- For nuværende skal de offentlige sygekasser ved lov tage de priser, som private indkøbsorganisationer kan forhandle sig frem til.

- Kunne staten omgå dette her system, så ville vi sandsynligvis se lavere priser, siger Søren Løntoft Hansen og afslutter:

- Efter min vurdering er dette her en god dag for medicinalselskaberne. De undgår sandsynligvis lavere priser i de store, offentlige sygekasser. Og fokus er flyttet fra medicinalselskaberne til hele systemet. Det kommer til at tage lang tid at ændre.

