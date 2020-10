Tryg indhenter store dele af tabet fra coronaramt periode

Stigende indtægter på forsikringer til kunder er med til at hjælpe Tryg i et år, hvor corona volder problemer.

Efter at coronakrisen gav Tryg en økonomisk svær start på året, er store dele af det tabte blevet indhentet i de efterfølgende måneder.

Det fremgår af forsikringsselskabets regnskab for året første ni måneder.

Bundlinjen for perioden viser et overskud på 1,7 milliarder kroner. Det er godt nok 19 procent lavere end samme periode sidste år.

Med til historien hører det, at Tryg i første kvartal havde et underskud på 400 millioner kroner. Det skyldtes særligt et stort tab på investeringerne, da de finansielle markeder var meget urolige i den samme periode.

- Det har været et usædvanligt år, hvor Tryg har været stærkt påvirket af covid-19, siger Morten Hübbe, koncernchef i Tryg, i en skriftlig kommentar.

- I første kvartal rapporterede Tryg et negativt investeringsresultat på knap en milliard kroner, hvilket har præget Trygs resultat år-til-dato. Men vi glæder os over, at vi har indhentet omkring 80 procent af tabet, tilføjer han.

Mens investeringerne har voldt Tryg problemer i årets første ni måneder, så har der ikke været megen svinger i valsen for selskabets præmieindtægter.

Det er de penge, som kunderne betaler for deres forsikringer.

I årets første ni måneder har Tryg haft præmieindtægter for 16,9 milliarder kroner. Det er en stigning på fire procent i forhold til samme periode sidste år.

Der er i årets første ni måneder også blevet udbetalt flere penge til kunder, der har haft ret til at blive kompenseret for eksempelvis rejseskader.

Ifølge Morten Hübbe har selskabet indtil videre i år hjulpet mere end 160.000 kunder i Norden med rejseskader. Det er 50 procent højere end samme periode sidste år.

- Samtidig har der været en reduktion i antal skader på andre områder i kortere perioder af 2020, siger Tryg-topchefen.

Han tilføjer, at antallet af skader nu mere eller mindre er tilbage på et normalt niveau, og at covid-19 foreløbigt har kostet Tryg samlet 113 millioner kroner.

/ritzau/