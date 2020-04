Tusindvis af firmaer har fået lån og kassekredit i coronakrisen

4700 virksomheder har siden midten af marts fået hjælp fra nogle af landets største banker, viser opgørelse.

Hvis en virksomhed har bedt banken om hjælp under coronakrisen, er der tilsyneladende stor sandsynlighed for, at det er blevet imødekommet.

Det fremgår af en opgørelse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den finansielle sektor.

Opgørelsen dækker over indberetninger fra fire af landets største banker.

I alt har bankerne hjulpet 4700 virksomheder med cirka 62 milliarder kroner, siden Danmark lukkede delvist ned i midten af marts.

Det svarer til, at 98 procent af de virksomheder, der har bedt bankerne om hjælp, har fået det ifølge Finans Danmark.

Opgørelsen viser også, at hjælpen går til store såvel som små virksomheder. Af de 4700 virksomheder er 4200 af dem små og mellemstore firmaer.

Indberetningerne stammer fra Danske Bank, Nordea, Nykredit og Spar Nord.

/ritzau/