Tusindvis har fået trukket penge to gange hos MobilePay

En fejl hos MobilePays leverandør betyder, at tusindvis af kunder har fået trukket penge to gange.

Tusindvis af danske MobilePay-kunder har de seneste dage oplevet at have betalt to gange for visse transaktioner.

Det oplyser MobilePay på Facebook.

Problemet skyldes en fejl hos MobilePays nordiske leverandør, som forsøger at løse problemet hen over natten. Ifølge MobilePay opstod problemet i mandags.

Alle kunder vil få deres penge tilbage snarest muligt, men det er uvist, præcis hvornår pengene er tilbage.

Det afhænger blandt andet af, hvilken type betalingskort man har knyttet til sin MobilePay-konto, og hvilken udsteder man har fået sit kort fra.

- Vi kan ikke garantere, at det i alle tilfælde er synligt på din konto i banken fra morgenstunden, men gør naturligvis vores bedste for at presse på, skriver MobilePay på Facebook.

Der var sidste år 335 millioner overførsler med MobilePay. Der blev samlet overført 125 milliarder kroner gennem betalingsplatformen.

MobilePay så dagens lys i 2013. Det er ejet af Danske Bank.

/ritzau/