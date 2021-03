Tusindvis venter fredag morgen forgæves på årsopgørelsen

Omkring 20.000 danskere er fredag morgen i kø til at logge ind på skat.dk. Det er dog for tidligt, lyder det.

Tusindvis af danskere har fredag morgen sat sig i kø til at logge på skat.dk.

Officielt kan danskerne først mandag se deres årsopgørelse for 2020, men der bliver ofte åbnet for adgangen allerede fredagen inden.

Opgørelsen viser, om man skal have penge tilbage eller skyld penge i skat, og det plejer at give lange køer på hjemmesiden.

Allerede fredag morgen prøver mange at logge ind på hjemmesiden, og ved 7-tiden er omkring 20.000 mennesker i kø.

Det giver over 30 minutters ventetid for at logge ind. Men der er dog ingen grund til at lægge sig i kø endnu.

- Vi skal nok sige til, når den er klar, oplyser Skattestyrelsen til Ekstra Bladet.

Styrelsen vil ikke love, at der også i år åbnes før tid.

/ritzau/