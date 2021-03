TV2 går ud af coronaåret 2020 med overskud

Antallet af husstande med tv-pakker falder. TV2 satser på at få stadigt flere til at streame TV2play.

TV2 er gået ud af 2020 med en rekordomsætning på 3,2 milliarder kroner. En stigning på 7,5 procent sammenlignet med 2019.

Det fremgår af mediehusets årsregnskab for 2020.

TV2 har for 2020 et resultat af driften på 406 millioner kroner. I 2019 lå driftsresultatet på 313 millioner kroner.

- Vi står et godt sted, men samtidig over for store udfordringer, fordi antallet af husstande med en tv-pakke er markant faldet, siger TV2's administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen i en pressemeddelelse.

Derfor satser TV2 fortsat på, at blive en stor og markant spiller på streaming.

TV2 har da også formået at lave en omsætningsstigning på abonnementer.

Halvdelen af omsætningen - 1750 millioner kroner - kommer fra abonnementsindtægter. Det dækker over en stigning på 8,1 procent sammenlignet med året før.

I sidste kvartal af 2020 rundede kanalen 700.000 betalende kunder på TV2play. I slutningen af 2019 abonnerede 600.000 personer på tjenesten. Stigningen i abonnementsindtægterne tilskrives også den nye sportskanal TV2 Sport X.

I 2020 er stationens reklameindtægter steget med 7,5 procent i forhold til 2019. I alt er der hentet 1425 millioner kroner ind på den konto.

- Resultatet er meget tilfredsstillende i et på alle måder meget anderledes år, som generelt og internt på TV2 har været præget af corona og #metoo, siger Anne Engdal Stig Christensen i pressemeddelelsen.

- Hjemsendte medarbejdere og et påkrævet kulturarbejde har påvirket hverdagen. Alligevel er det lykkedes at fastholde høj relevans i vores programmer og nyhedsudsendelser på tværs af kanaler og platforme, siger hun.

I 2020 voksede seertallene på tværs af TV2's kanaler med 6,4 procent til 46,8 procent. TV2 News blev i 2020 Danmarks tredje mest sete kanal.

- Ledelsen og medarbejderne på TV2 fortjener stor anerkendelse, fordi det trods udfordringer og restriktioner lykkedes at skabe relevant indhold og flotte økonomiske resultater i 2020, siger TV2's bestyrelsesformand Jimmy Maymann i pressemeddelelsen.

/ritzau/